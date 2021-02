Foto’s OnePlus 9 Pro onthullen samenwerking met Hasselblad

De OnePlus 9 Pro zal ergens in de komende maanden worden gepresenteerd, maar een nieuw lek geeft ons alvast een idee wat we van het toestel mogen verwachten. YouTuber Dave2D heeft namelijk foto’s gedeeld van het aankomende vlaggenschip en wat opvalt is dat de naam van cameramaker Hasselblad te zien is op de achterzijde. Tot op heden hebben OnePlus en Hasselblad nog geen samenwerking aangekondigd.

OnePlus 9 Pro

In de video is te zien dat de OnePlus 9 Pro is uitgerust met een laserautofocus en vier camera’s, waarvan er twee lenzen zichtbaar groter zijn. Er is nog geen informatie beschikbaar over de specificaties van de camerasensoren. Daarnaast is nog onbekend hoeveel invloed Hasselblad op de ontwikkeling van de nieuwe camera’s heeft gehad. Het bedrijf bracht in 2016 een cameramodule uit voor de Moto Z-smartphones van Lenovo.

OnePlus kan op nagenoeg alle gebieden mee met de beste smartphones op de markt, echter kan hetzelfde niet worden gezegd over de kwaliteit van de foto’s. Onlangs maakte OnePlus-ceo Pete Lau op Weibo bekend dat het bedrijf fors zal investeren in camera’s. We zullen moeten afwachten of de samenwerking met Hasselblad hierbij gaat helpen of dat het vooral om marketing draait.

Op de foto’s is verder te zien dat de OnePlus 9 Pro in kwestie een zilveren achterkant heeft met een glanzende afwerking. Het scherm is licht gekromd aan de zijkanten en heeft volgens de instellingen een resolutie van 3120 x 1440 pixels met een beeldverhouding van 19,5:9 en een verversingssnelheid van 120Hz.