Facebook voor iOS krijgt Dark Mode-ondersteuning

Facebook is begonnen met de introductie van Dark Mode voor een selecte groep iOS-gebruikers. In 2019 voegde Facebook deze optie al toe aan zijn Messenger-app.

In april werd de aanwezigheid van Dark Mode in de iOS-app al ontdekt, maar een kleine groep gebruikers kan de functie nu ook activeren in het instellingenmenu. Gebruikers kunnen kiezen uit de opties licht en donker, waarbij het ook mogelijk is om het uiterlijk aan te passen op basis van de systeeminstellingen van het apparaat.

Facebook bevestigde vandaag dat de functie momenteel beschikbaar is voor ‘een klein percentage van de gebruikers wereldwijd’, wat erop duidt dat het bedrijf de functie mogelijk langzaam uitrolt voor testdoeleinden. Sommige apps van Facebook, waaronder Messenger, WhatsApp en Instagram, bevatten al geruime tijd een Dark Mode.

