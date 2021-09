Eerste renders tonen iPhone 14 Pro zonder notch

Apple gaat de iPhone 13-serie volgende week onthullen, maar dankzij de doorgaans goed geïnformeerde YouTuber Jon Prosser hebben we al een goed idee wat er volgend jaar gaat gebeuren. Prosser deelde op zijn kanaal namelijk de eerste renders van de iPhone 14 Pro-serie en de nieuwe modellen introduceren flink wat veranderingen.

iPhone 14 Pro

Aan de voorzijde van de iPhone 14 Pro is niet langer een inkeping te zien, in plaats daarvan heeft Apple gekozen voor een kleine ronde opening voor de selfiecamera. Face ID is overigens steeds aanwezig, maar de sensoren zouden ditmaal achter het scherm zijn geplaatst. De goedkopere iPhone 14-modellen zouden het nog steeds met de bestaande notch moeten doen.

De iPhone 14 Pro krijgt ook een dikkere behuizing met een frame van titanium en ronde volumeknoppen, zoals op de oudere iPhone 4 en 5. Door het nieuwe ontwerp zou de camera, lenzen, led-flitser en LiDAR-sensor niet langer uitsteken. Verder zou er zijn gekozen voor nieuwe luidspreker- en microfoonroosters met langwerpige cutouts van gaas in plaats van afzonderlijke gaten. De Lightning-connector blijft op ten minste enkele iPhone 14-modellen aanwezig.

Prosser zei dat sommige aspecten van het ontwerp en de afmetingen van de iPhone 14 Pro weliswaar kunnen veranderen tussen nu en de waarschijnlijke release van het toestel in september 2022. Hij heeft desondanks vertrouwen dat het algemene ontwerp grotendeels hetzelfde zal blijven wanneer de massaproductie van start gaat.