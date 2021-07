Eerste beelden Microsoft Surface Duo 2: drie camera’s, Snapdragon 888 en 5G

De eerste Surface Duo van Microsoft was geen groot succes, maar desondanks lijkt de unieke Android-smartphone wel een opvolger te krijgen. Er zijn namelijk foto’s gepubliceerd van een nieuw model met opnieuw twee schermen en een scharnier, echter vinden we aan de achterzijde een flink grotere cameramodule met drie camera’s.

Microsoft Surface Duo 2

Het onbekende YouTube-kanaal Tech Rat deelde al op 21 juni een video met daarin foto’s van de Surface Duo 2 en Windows Central kan bevestigen dat de smartphone echt bestaat. Microsoft heeft gekozen voor drie camera’s met een ultrawidelens, telelens en een standaard lens. De foto’s laten zien dat de Surface Duo 2 in het wit en zwart zal worden aangeboden, waarschijnlijk met matglas aan de buiten. Verder lijkt de vingerafdruksensor geïntegreerd te zijn in de aan/uit-knop, terwijl de usb-c-poort zich bevindt aan de rechterkant van het apparaat.

Volgens Windows Central is het plan van Microsoft om de Surface Duo 2 in september of oktober te lanceren. In tegenstelling tot zijn voorganger kunnen geïnteresseerden ditmaal wel de nieuwste hardware verwachten, waaronder een Qualcomm Snapdragon 888-soc, 5G-modem en NFC-chip. Over de prijs en beschikbaarheid in Nederland is vooralsnog geen informatie beschikbaar. De eerste generatie Surface Duo lanceerde in september 2020 in de Verenigde Staten, gevolgd door een release in Nederland in april 2021 voor €1565.