Deze Apple Intelligence-functies komen in april 2025 naar Nederland (iOS 18.1/iPadOS 18.1)

Apple heeft deze week de eerste Apple Intelligence-functies beschikbaar gemaakt. Hiervoor zijn de gratis software-updates iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1 uitgebracht. Door de taalinstellingen van het device en Siri op Engels (VS) te zetten, kun je deze functies in de meeste landen gebruiken. Mac-gebruikers in de EU kunnen Apple Intelligence ook in het Engels (VS) gebruiken met macOS Sequoia 15.1. In april komen de Apple Intelligence-functies ook naar iPhone- en iPad-gebruikers in de EU. Deze update bevat belangrijke functies zoals Schrijfhulp, Genmoji, een verbeterde Siri met uitgebreider taalbegrip, ChatGPT-integratie en meer.

Apple Intelligence

Apple Intelligence, aangedreven door Apple’s eigen chips, brengt generatieve AI direct naar het apparaat zelf. Hierdoor wordt alles lokaal verwerkt, wat betekent dat jouw gegevens veilig blijven. Tim Cook, CEO van Apple, verklaart: “Apple Intelligence luidt een nieuw tijdperk in voor onze producten. Het combineert AI en machine learning met onze standaarden voor privacy. Gebruikers hebben nu een persoonlijke AI-assistent die eenvoudig te gebruiken is en de privacy respecteert die ze van Apple gewend zijn.”

Schrijfhulp

Schrijfhulp is een van de nieuwe functies in iOS, iPadOS en macOS en biedt ondersteuning bij het herschrijven, corrigeren en samenvatten van teksten in apps als Mail, Notities en Berichten. De functie biedt verschillende tooninstellingen, zoals Professioneel, Beknopt of Vriendelijk, afhankelijk van de context. Gebruikers kunnen ook kiezen voor verbeteringen zoals grammatica- en stijlcorrecties of een snelle samenvatting maken van lange teksten. Schrijfhulp zal binnenkort nog meer functionaliteiten krijgen, zoals het creëren van originele teksten op basis van specifieke beschrijvingen.

Siri

De vernieuwde Siri kan nu natuurlijker reageren, context onthouden en zelfs omgaan met onderbrekingen of vergissingen in je spraak. Siri is dieper geïntegreerd in iOS, iPadOS en macOS met een vernieuwde interface die lichtsignalen op het scherm gebruikt om activiteit aan te geven. Gebruikers kunnen Siri nu vragen stellen via tekst of spraak en naadloos tussen de twee schakelen. Bovendien heeft Siri meer kennis over Apple-producten, zodat gebruikers eenvoudig hulp kunnen krijgen met instellingen en functies.

Foto’s en video’s

De Foto’s-app krijgt een flinke upgrade met nieuwe zoekmogelijkheden en beeldbewerkingstools. Gebruikers kunnen zoeken door simpelweg een beschrijving te geven, bijvoorbeeld “Niels die in een zwembad ligt.” Voor het eerst kunnen ook video’s op basis van beschrijving worden doorzocht. De nieuwe ‘Ruim op’-functie laat gebruikers ongewenste objecten in foto’s verwijderen.

Notificaties en e-mails

Apple Intelligence optimaliseert ook de manier waarop gebruikers meldingen en e-mails beheren. Dringende e-mails komen voortaan bovenaan in de inbox met korte samenvattingen zodat je direct ziet wat belangrijk is. Lange conversaties kunnen met één tik worden samengevat. Voor meldingen zorgt Apple Intelligence ervoor dat alleen de belangrijkste notificaties naar voren komen en dat berichten overzichtelijk blijven.

Telefoongesprekken opnemen en omzetten

In de Notities- en Telefoon-app kun je eenvoudig audioberichten opnemen, die automatisch worden omgezet in tekst en samengevat. Wanneer je tijdens een telefoongesprek op ‘opnemen’ drukt, hoort de andere persoon hiervan een melding. Na afloop verzorgt Apple Intelligence een bondige samenvatting van het gesprek.

Privacy

Privacy is een van de speerpunten van Apple Intelligence. De meeste gegevens worden lokaal verwerkt op het apparaat zelf. Wanneer AI-berekeningen in de cloud nodig zijn, gebeurt dit via Apple’s Private Cloud Compute, waardoor gegevens niet toegankelijk zijn voor derden en ook niet worden opgeslagen. Voor wie extra tools wil gebruiken, zoals ChatGPT-integratie in Schrijfhulp en Siri, kan dit veilig en zonder persoonlijke data prijs te geven.

Nieuwe functies

De komende maanden worden nog meer AI-functies uitgerold. In december komen nieuwe creatieve tools zoals Image Playground, waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen aanpassen en Genmoji kunnen maken – gepersonaliseerde emoji’s op basis van beschrijvingen of foto’s. Siri krijgt dan ook de mogelijkheid om visuele informatie te begrijpen, zoals objecten en bezienswaardigheden, direct via de camera.