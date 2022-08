Derde publieke bèta iOS 16 en iPadOS 16 nu te downloaden

De derde publieke bèta van iOS 16 en iPadOS 16 is dinsdag uitgebracht. Testers die zich hebben geregistreerd voor het bètatestprogramma van Apple kunnen de updates nu downloaden op hun apparaat. Mocht je iOS 16 en iPadOS 16 ook willen testen dan kun je je hier inschrijven en het het vereiste certificaat installeren op je iPhone of iPad.

Derde publieke bèta iOS 16 en iPadOS 16

In de nieuwe bèta van iOS 16 is het batterijpercentage weer toegevoegd aan de statusbalk op iPhones met een notch. Verder zijn er nieuwe geluiden geïntroduceerd om een iPhone op te sporen via Zoek Mijn of de Apple Watch, een mini-visualizer voor de muziekspeler op het vergrendelscherm en meer.

Apple introduceert met iOS 16 een vernieuwd lockscreen met aanpasbare achtergronden, tijd en widgets. Het is ook mogelijk om meerdere lockscreens samen te stellen en deze te linken aan een Focus-modus. Notificaties zijn eveneens onder handen genomen en deze bevinden zich nu aan de onderkant van het scherm.

In iMessage is het met iOS 16 mogelijk om verstuurde berichten aan te passen of te verwijderen. De Berichten-app heeft ook ondersteuning gekregen voor SharePlay, waardoor je niet langer verplicht FaceTime hoeft te gebruiken. Voor de Gezondheid-app is er een nieuwe Medicatie-functie om bij te houden welke medicijnen je gebruikt. Andere nieuwe functies zijn Passkeys als vervanging van wachtwoorden en Safari Share Tab Groups om samen te werken.

Voor de iPad brengt iPadOS 16 een Weer-app en een nieuw multitaskingsysteem met de naam Stage Manager. De laatstgenoemde functie is alleen beschikbaar voor iPad-modellen met een Apple M-soc.