‘Derde generatie iPhone SE verschijnt in eerste helft van 2022’

Apple heeft volgens een recent rapport van DigiTimes plannen om in de eerste helft van 2022 een nieuwe 4,7-inch iPhone SE uit te brengen. De derde generatie iPhone SE zou worden voorzien van een Apple A14-soc in combinatie met een 5G-modem.

iPhone SE 2022

Het nieuws van DigiTimes komt kort nadat betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde dat de iPhone SE in de eerste helft van 2022 een vernieuwde processor en 5G-ondersteuning zou krijgen. Kuo verwacht dat de nieuwe iPhone SE de goedkoopste 5G-smartphone tot op heden gaat worden en dat zou Apple een sterke positie moeten geven in de competitieve 5G-markt.

De eerste generatie iPhone SE werd in maart 2016 gelanceerd als een vernieuwde versie van de iPhone 5S, die drie jaar eerder was uitgebracht. In 2020 introduceerde Apple de tweede generatie iPhone SE met een iPhone 6-achtig ontwerp, een Apple A13-soc van de iPhone 11 en verbeterde camera’s. Het derde model in de serie zou alleen de snellere A14-soc met 5G-modem krijgen, terwijl de overige specificaties ongewijzigd blijven.

Op dit moment is de iPhone SE het enige model in de line-up met een thuisknop. Onder de iconische knop bevindt zich de Touch ID-vingerafdruksensor en deze functie wordt volgens DigiTimes en Ming-Chi Kuo opnieuw behouden. Apple zou voor 2023 plannen hebben om een iPhone SE met een nieuw ontwerp op de markt te brengen.