Bug in iOS 14.7 stopt automatische ontgrendeling Apple Watch in combinatie met iPhone (Touch ID)

Apple heeft deze week iOS 14.7 en watchOS 7.6 uitgebracht, maar helaas blijkt de nieuwste iOS-versie een bug te bevatten. Verschillende Apple Watch-gebruikers kunnen hun horloge niet langer ontgrendelen door middel van een iPhone met Touch ID-vingerafdruksensor.

Volgens Apple is de enige (tijdelijke) workaround voor de bug dat gebruikers hun wachtwoordcode invoeren op hun Apple Watch in plaats van te vertrouwen op de iPhone. Het bedrijf zegt dat het probleem zal worden opgelost in een toekomstige software-update.

Gebruikers die hun Apple Watch-wachtwoordcode zijn vergeten, zullen hun Apple Watch opnieuw moeten instellen. Zakelijke gebruikers met iPhones die zijn uitgerust met Mobile Device Management-profielen waarvoor alfanumerieke wachtwoorden zijn vereist, moeten met hun beheerders contact opnemen om de vereiste wachtwoorden te verwijderen en vervolgens hun Apple Watches ontkoppelen, wissen en opnieuw instellen.