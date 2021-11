Black Friday 2021 bij Bol.com van start gegaan

Black Friday 2021 laat officieel nog een week op zich wachten, maar verschillende bedrijven zijn inmiddels al begonnen met het grootste koopjesevenement van het jaar. Bij Bol.com zijn momenteel al flink wat goede deals te scoren en wij hebben de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet. Gedurende de week zullen er ook nog nieuwe producten worden toegevoegd, dus blijf deze pagina in de gaten houden.

Gamers krijgen tot 40% op heel veel Xbox- en PlayStation-games. Je kan onder andere profiteren van Red Dead Redemption 2 voor €14,99, Demon’s Souls voor €44,99, Ghost of Tsushima voor €24,99, Marvel’s Guardians Of The Galaxy voor €32,99 en meer. Daarnaast is de Nintendo Switch (2019) beschikbaar voor €281,99 en Xbox Series S voor €265.

Zoek je naar een nieuwe smartphone, dan is Black Friday een goed moment. Bij Bol.com ontvang je tot 25% korting op adviesprijs, waarmee je de Samsung Galaxy A52s kan scoren voor €343,95, Samsung Galaxy S20 FE voor €487 of de Xiaomi 11 Lite 5G voor €277,95. In alle gevallen zijn de goedkoopste aanbieder online en je bekijkt via deze link het volledige aanbod.

Verder zijn er kortingen op MacBooks, waaronder de MacBook Air voor slechts €879, 30% korting op slimme deurbellen, 15% korting op Windows-laptops en hoge korting op smartwatches en trackers van onder andere Garmin, Fitbit en Samsung. Alle Black Friday van Bol.com zijn beschikbaar tot en met 29 november (Cyber Monday).