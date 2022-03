Apple stopt met repareren van iPhones die als vermist/gestolen zijn opgegeven

Apple Stores en Apple Authorized Service Providers stoppen met het repareren van iPhones welke geregistreerd staan als verloren, zo blijkt uit een uitgelekte interne memo die in handen is van MacRumors. Het nieuwe beleid moet ertoe bijdragen dat er minder gestolen iPhones ter reparatie worden aangeboden.

Gestolen iPhone? Geen reparatie

In het geval dat een technicus van Apple een melding ontvangt dat de iPhone in kwestie voorkomt in de GSMA Device Registry-database, dan moet de reparatie worden geweigerd. De GSMA Device Registry-database is internationaal, maar het is nog niet geheel duidelijk of dit beleid ook wereldwijd door Apple is ingevoerd. Daarnaast is het nog onbekend of er ook nationale registers voor gestolen spullen zullen worden gebruikt, zoals het Nederlandse stopheling.nl.

Het is al langere tijd niet mogelijk om iPhones met een iCloud-lock te laten repareren. Een klant moet in staat zijn om ‘Zoek mijn iPhone’ uit te schakelen met de juiste account en bijbehorend wachtwoord. Mocht jouw iPhone zijn gestolen? Lees dan hier welke stappen je kan ondernemen.