Apple kondigt Self Service Repair-programma aan met toegang tot originele onderdelen

Apple heeft vandaag het ‘Self Service Repair’-programma aangekondigd. Het programma moet gebruikers in staat stellen om hun eigen apparaten te repareren. De iPhone-maker geeft gebruikers niet alleen toegang tot reparatiehandleidingen, maar ook tot originele Apple-onderdelen en gereedschap. Het programma zal in fasen worden geïntroduceerd en begint met de iPhone 12- en iPhone 13-serie. In de daaropvolgende periode zullen meer apparaten worden toegevoegd.

Apple Self Service Repair

“Door meer toegang te bieden tot originele Apple onderdelen hebben onze klanten nog meer keuze als er een reparatie nodig is. In de afgelopen drie jaar heeft Apple het aantal servicelocaties met toegang tot originele Apple onderdelen, gereedschappen en training bijna verdubbeld, en nu bieden we een optie voor degenen die hun reparaties zelf willen uitvoeren”, aldus Jeff Williams, chief operating officer van het bedrijf.

Het programma richt zich aanvankelijk op onderdelen die het vaakst worden vervangen, zoals schermen, accu’s en camera’s, maar in de loop van volgend jaar zullen er extra reparaties worden toegevoegd. De Apple-producten met M1-chip, zoals de MacBook Air, de 13-inch MacBook Pro, de Mac Mini en de 24-inch iMac, zullen als volgende aan het programma deelnemen.

Onderdelen worden aangeboden in de Apple Self Service Repair Online Store, die bij lancering meer dan 200 onderdelen en gereedschappen zal bevatten om iPhone 12- en iPhone 13-modellen te repareren. Het is verstandig om eerst de handleiding te raadplegen om een idee te krijgen of je capabel genoeg bent om de stappen uit te voeren. Nadat de reparatie is voltooid, ontvangen klanten die hun gebruikte of kapotte onderdeel voor recycling terugsturen naar Apple, een tegoedbon voor hun volgende aankoop.

Apple waarschuwt dat Self Service Repair bedoeld is voor individuele technici met de kennis en ervaring om elektronische apparaten te repareren en raadt de overgrote meerderheid van de klanten aan om naar een professionele reparateur te bezoeken. Self Service Repair wordt begin 2022 gelanceerd in de Verenigde Staten en zal gedurende het jaar worden uitgebreid naar andere landen.