Apple komt volgende week met oplossing voor cameraprobleem iPhone 14 Pro (Max)

Kort na de lancering van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max verschenen er klachten over een vibrerende cameramodule. Bij het gebruik van de camera in apps waaronder Snapchat, Instagram en TikTok begon de lens oncontroleerbaar te trillen en een ratelend geluid te maken. Apple heeft inmiddels op de situatie gereageerd en claimt dat een software-update deze problemen zal oplossen.

iPhone 14 Pro

Apple heeft in een reactie laten weten dat klanten niet met hun nieuwe iPhone 14 Pro (Max) een Apple Store of servicepartner hoeven te bezoeken. Volgende week verschijnt er een software-update met een oplossing voor het cameraprobleem, wat suggereert dat het trillen van de lens niet heeft gezorgd voor permanente schade aan de hardware.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Het is nog niet exact onduidelijk wat de oorzaak is van het probleem. De lens van de primaire camera van beide iPhone 14 Pro-modellen is voorzien van tweede generatie sensor-shift optische beeldstabilisatie en mogelijk zorgt de nieuwe stabilisator voor deze problemen.