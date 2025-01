Apple komt in 2025 mogelijk met ultradunne iPhone 17 Air

Apple lijkt zijn iPhone-lijn in 2025 verder uit te breiden met een nieuw model, de iPhone 17 Air. Volgens Bloomberg’s Mark Gurman zal deze smartphone later dit jaar verschijnen verschijnen en biedt het bedrijf hiermee een dunner alternatief binnen de iPhone-reeks.

iPhone 17 Air

De iPhone 17 Air wordt naar verluidt de dunste iPhone ooit met een dikte van slechts 5,5 millimeter op het dunste punt. Dit maakt het toestel dunner dan de huidige recordhouder, de iPhone 6, die 6,9 millimeter dik is. Dit ultradunne profiel zou mogelijk worden bereikt door innovatieve materiaalkeuzes en een herontwerp van interne componenten. Gurman schrijft dat de iPhone 17 Air een stap is richting toekomstige opvouwbare apparaten, die volgens geruchten vanaf 2026 op de markt kunnen verschijnen.

Apple’s eigen modem

De iPhone 17 Air maakt waarschijnlijk gebruik van Apple’s eerste in-house modem, codenaam Sinope. Deze modem zal eerder debuteren in de iPhone SE, die in het voorjaar van 2025 wordt verwacht. De overstap naar eigen modems past binnen Apple’s strategie om minder afhankelijk te worden van externe leveranciers, zoals Qualcomm. Het is nog onbekend of het modem ook in de Pro-modellen zal zijn te vinden.

Specificaties en functies

Naast het ultradunne design zal de iPhone 17 Air volgens Gurman beschikken over een 6,6-inch ProMotion oled-scherm met een variabele verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel zou worden aangedreven door Apple A19-soc en uitgerust zijn met 8 GB RAM. Voor de camera’s wordt gesproken over een enkele 48-megapixelsensor aan de achterzijde en een 24-megapixelsensor voor het maken van selfies.

eSIM-only en prijs

Door het slanke design zou de iPhone 17 Air volledig overstappen op eSIM-technologie, een trend die Apple eerder heeft ingezet met de iPhone 14 in bepaalde markten. De verwachte prijs ligt rond de $800/€800, waarmee het toestel de huidige iPhone Plus-modellen zou kunnen vervangen. Met de introductie van de iPhone 17 Air lijkt Apple niet alleen te mikken op consumenten die op zoek zijn naar een dun en licht toestel, maar ook op de premium midrange-markt. Het toestel zal mogelijk concurreren met andere ultradunne smartphones, zoals de verwachte Galaxy S25 Slim van Samsung, hoewel daarover nog weinig details bekend zijn.