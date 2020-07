‘Apple komt in 2021 met nieuwe AirPods en AirPods Pro’

Apple komt volgens bronnen van DigiTimes in de tweede helft van 2021 met de tweede generatie AirPods Pro. Apple-analist Ming-Chi Kuo, een doorgaans goed geïnformeerde bron, bracht eerder dit jaar naar buiten bracht dat Apple werkt aan een nieuwe versie van de AirPods Pro‌, waarvan de massaproductie eind 2020 of begin 2021 zou beginnen.

Nieuwe AirPods

DigiTimes claimt dat de nieuwe AirPods Pro zullen worden geassembleerd door Inventec Appliances, Luxshare en Goertek. Toekomstige AirPods zouden lichtsensoren kunnen bevatten, die kunnen worden ingezet voor gezondheidsfuncties. DigiTimes heeft gesuggereerd dat de nieuwe sensoren binnen een tot twee jaar in ‌AirPods‌ kunnen worden opgenomen. De AirPods zouden daarmee in staat zijn om de hartslag te meten, stappen te tellen en hoofdbewegingen te detecteren.

Het gerucht gaat ook dat Apple werkt aan de derde generatie van de goedkopere ‌AirPods‌, die gepland zou staan voor de eerste helft van 2021. Kuo zei aanvankelijk dat de derde generatie ‌AirPods er ongeveer hetzelfde uit zou zien als de huidige AirPods‌ , maar verklaarde later dat ze qua ontwerp vergelijkbaar zouden zijn met de AirPods Pro. De derde generatie ‌AirPods‌ zullen naar verwachting een compacter systeem-in-pakket (SiP) aannemen dat vergelijkbaar is met de interne onderdelen van de ‌AirPods Pro‌, waardoor de audiofuncties van de ‌AirPods‌ kunnen worden geïntegreerd in een behuizing die meer lijkt op het ontwerp van de ‌AirPods Pro‌.

