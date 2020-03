Apple is gestopt met het beperken van aankopen in de online Apple Store. Vorige week introduceerde Apple verschillende aankooplimieten voor een select aantal producten.

Consumenten konden tot maximaal vijf exemplaren van de nieuwe MacBook Air en Mac Mini bestellen, terwijl de nieuwe iPad Pro werd beperkt tot twee stuks per klant. De iPhone was beperkt tot twee exemplaren van elk model per klant. In Nederland zijn er inmiddels geen limieten.