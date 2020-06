Apple heeft plannen om Apple Music, TV+ en News+ te bundelen

Apple werkt naar verluidt aan een bundel waarmee het meerdere diensten zoals Apple TV+ en Apple Music wil aanbieden voor een vast maandelijks tarief. Het doorgaans goed geïnformeerde 9to5Mac claimt dat deze bundel al aanwezig is in de code van iOS 13.5.5.

Bestanden in iOS 13.5.5 verwijzen naar een bundelaanbieding en een bundelabonnement. Deze bestanden waren niet in eerdere versies van iOS aanwezig. De bestanden zouden verband houden met het beheersysteem van Apple’s eigen diensten en abonnementen.

Op dit moment kost Apple Music €9,99 per maand, Apple TV+ €4,99 per maand en Apple News+ $ 9,99 per maand (niet beschikbaar in Nederland en België). Een bundel zou klanten waarschijnlijk een korting bieden en hen tegelijkertijd verleiden zich te abonneren op alle drie de diensten van Apple. Momenteel is Apple Music aanzienlijk populairder dan Apple TV+ en News+, maar een bundel zou de groei van deze diensten ook kunnen stimuleren.

Ondanks de verwijzingen in de code van iOS kan het nog steeds lang duren voordat de speciale bundel beschikbaar komt. Zoals opgemerkt door Financial Times, heeft Apple dit jaar nieuwe deals getekend voor Apple Music, die geen overeenkomst bevatten om Apple Music te koppelen aan andere Apple-services via een bundel. Dit kan natuurlijk worden aangepast, hoewel dat vermoedelijk niet op korte termijn zal gebeuren.

