Apple gaat waarschuwing tonen wanneer iPhone-camera wordt vervangen door niet-geautoriseerde reparateur

In de tweede bèta van iOS 14.4 is door MacRumors code ontdekt die wordt ingezet om een waarschuwing te tonen wanneer de camera van een iPhone is vervangen door een reparateur die niet door is Apple geautoriseerd. De melding “kan niet verifiëren dat deze iPhone een echte Apple-camera” zal verschijnen wanneer de camera niet door Apple of een van zijn servicepartners is gerepareerd. Net als bij niet-originele iPhone-schermen zal de melding verschijnen in het instellingenmenu en voor een korte periode op het toegangsscherm.

Het bedrijf lijkt alle onderdelen tegenwoordig te linken aan het moederbord, waardoor deze meldingen ook zullen verschijnen bij het gebruik van originele onderdelen. Apple en zijn geautoriseerde serviceproviders zijn de enige reparateurs die een nieuw component als origineel kunnen instellen en hiermee verdwijnt de melding op de iPhone. De bestaande melding voor een niet-origineel iPhone-scherm heeft geen invloed op de werking van het paneel, echter is het niet langer mogelijk om TrueTone te gebruiken. Bij het gebruik van accu’s van derden is het niet langer mogelijk om de status van de accu uit te lezen via het instellingenmenu.

Apple gaat zijn gebruikers vermoedelijk leiden naar een supportpagina waarop het belang wordt benadrukt van iPhone-reparaties die worden uitgevoerd door geautoriseerde, getrainde technici die originele Apple-onderdelen gebruiken, waaronder Apple, door Apple geautoriseerde serviceproviders en leden van het Independent Repair Provider Program. Vorig jaar meldde de reparatiewebsite iFixit dat geautoriseerde technici de eigen, cloudgebaseerde systeemconfiguratie-app van Apple moeten gebruiken om camera- en beeldschermreparaties op alle iPhone 12-modellen te voltooien. Zonder deze stap zal de camera problemen ondervinden of binnen korte tijd helemaal niet meer functioneren.