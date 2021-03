‘Apple gaat in 2022 iPad (Pro) en MacBook Pro uitrusten met oled-schermen’

Apple werkt volgens DigiTimes aan nieuwe iPad- en MacBook Pro-modellen met een oled-scherm. Deze producten zouden zo vroeg als begin 2022 kunnen verschijnen.

Oled voor iPad en MacBook Pro

DigiTimes claimt dat het bedrijf als eerste een 10,9-inch iPad met oled-scherm zou willen lanceren, mogelijk een vernieuwde versie van de huidige iPad Air. De productie van dit model zou in het vierde kwartaal van start moeten gaan, gevolgd door een lancering begin 2022. Daarnaast zou Apple oled-schermen testen voor de 12,9-inch iPad Pro en 16-inch MacBook Pro.

“De bronnen wijzen erop dat het eerste apparaat dat met een oled-paneel wordt geleverd, waarschijnlijk een 10,9-inch ‌iPad zal zijn, die in het vierde kwartaal van 2021 wordt geproduceerd en in 2022 officieel wordt uitgebracht. Het Amerikaanse merk overweegt naar verluidt ook oled-panelen te gebruiken voor zijn 12,9-inch ‌iPad Pro‌ en 16- of 17-inch MacBook Pro, gepland voor release in 2022, maar over beide producten is nog geen definitieve beslissing genomen”, aldus DigiTimes.

Er gaan langere tijd geruchten dat Apple overweegt om oled-schermen in te zetten voor andere producten dan de Apple Watch en iPhone. De verwachting was echter dat dit nog enkele jaren zou duren en dat er in de tussentijd wordt overgestapt naar miniled-panelen voor de iPad en MacBook. DigiTimes schrijft dat beide technologieën naast elkaar zullen bestaan, elk gericht op een andere doelgroep.

De 12,9-inch iPad Pro met miniled zou volgens een aantal bronnen in de eerste helft van 2021 worden uitgebracht. Een nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro met miniled moet naar verluidt in de tweede helft van het jaar verschijnen.