Apple gaat Find My-app voor accessoires van derden openstellen

Apple heeft deze week de Find My Certification Assistant-app gelanceerd. Fabrikanten van accessoires kunnen met deze app testen hoe hun apparaten functioneren binnen het Find My-platform, waarmee je eenvoudig iPhones, iPads, AirPods en Macs kan terugvinden.

Op basis van schermafbeeldingen van de app kunnen ontwikkelaars connectiviteit, audio, NFC-mogelijkheden, firmware, Bluetooth-connectiviteit en meer testen. Het Find My Network Accessoire-platform van Apple werd voor het eerst geïntroduceerd in iOS 14 en iPadOS 14. Hiermee kunnen producten van derden worden geïntegreerd in de Find My-app, die gebruikers naast Apple-apparaten kunnen volgen in de app.

In de bèta’s van iOS 14.5 introduceerde Apple een nieuw ‘Objecten’-tabblad in de Find My-app, waar elk geregistreerd apparaat kan worden gezocht. De veelbesproken AirTags van Apple zullen vermoedelijk op deze manier worden gebruikt, hoewel het nog onbekend is wanneer de trackers worden gepresenteerd en uitgebracht.

Veel apparaten met Find My-ondersteuning zijn er momenteel nog niet. Belkin kondigde in januari de Soundform Freedom True Wireless Earbuds aan, die Find My-integratie hebben en kunnen worden gevolgd in de Find My-app. Het openstellen van het platform heeft vermoedelijk veel te maken op de kritiek van Tile, een producent van Bluetooth trackers, dat begin vorig jaar suggereerde dat Apple in het voordeel zou zijn wanneer alleen AirTags gebruik kunnen maken van de Apple U1-ultrawideband-chip.