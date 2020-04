‘Apple brengt met iOS 14 widgets naar startscherm van iPhone’

Het heeft 13 jaar geduurd, maar Apple lijkt met iOS 14 dan toch eindelijk widgets naar het startscherm van de iPhone en iPad te brengen. De functionaliteit heeft volgens 9to5Mac de codenaam “Avocado” en er zijn geen andere details beschikbaar. Apple zou nog steeds bezig zijn met de ontwikkeling van de functie en zoals met alle projecten is het niet uitgesloten dat deze alsnog wordt geschrapt.

iOS 14

Naast widgets op het startscherm deelde Twitter-gebruiker DongleBookPro ook enkele screenshots van nieuwe achtergrondinstellingen en aanpassingsopties in iOS 14. De gelekte screenshots tonen een nieuw menu ‘Collections’ dat gebruikers kunnen vullen met hun eigen foto’s. De nieuwe kolom ‘iOS 13’ suggereert dat Apple geen achtergronden zal verwijderen die voor het eerst zijn geïntroduceerd in iOS 13. Apple gaat vergelijkbare achtergronden groeperen voor een beter overzicht, waarbij gebruikers van links naar rechts kunnen scrollen in plaats van naar boven en beneden. De achtergronden zullen worden verdeeld in categorieën, zoals Classic Stripes, Earth & Moon en Flowers.

Het wordt vermoedelijk ook mogelijk om het uiterlijk van een achtergrond aan te passen. Code in iOS toont opties voor het automatisch dimmen op basis van het omgevingslicht en ook is er een dynamische gradient op basis van een achtergrond aanwezig. Deze laatstgenoemde functie moet vermoedelijk voorkomen dat het startscherm te druk wordt met widgets.