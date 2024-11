AirPods Pro 2 in de aanbieding tijdens MediaMarkt Apple Mania

Bij MediaMarkt zijn vanaf vrijdag 1 november 2024 de AirPods Pro 2 in de aanbieding. De populaire oordopjes met USB-C Magsafe Case zijn tot en met zondag voor slechts €199 te bestellen. Bij de concurrentie worden de AirPods aangeboden voor €233,95 (adviesprijs €279). Wees er snel bij, want op=op!

AirPods Pro 2 aanbieding

De AirPods Provan de tweede generatie leveren een rijker, voller geluid en een verbeterde bas. Bovendien is de Active Noise Cancelling nu twee keer zo krachtig, waardoor achtergrondgeluiden beter worden gedempt. De batterij gaat aanzienlijk langer mee, en met gespreksherkenning wordt het volume automatisch aangepast zodra je begint te praten. De MagSafe-oplaadcase, is uitgerust met een usb-c-connector en voorzien van een speaker plus een handige bevestiging voor een draagkoord.