Online boekhouden? Dit zijn de voor- en nadelen

Online boekhouden is tegenwoordig steeds populairder geworden bij bedrijven en zelfstandige ondernemers. Het biedt een handige en efficiënte manier om de financiën bij te houden en de BTW-aangifte te doen. Maar wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van online boekhouden? In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten bespreken, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Voordeel 1: Toegankelijkheid en gebruiksgemak

Een van de grote voordelen van online boekhouden is de toegankelijkheid en het gebruiksgemak. Je hebt overal en altijd toegang tot je financiële gegevens, zolang je maar een internetverbinding hebt. Dit betekent dat je op elk moment inzicht kunt krijgen in je financiële situatie, facturen kunt maken en BTW-aangifte kunt doen. Bovendien zijn de meeste online boekhoudsoftware intuïtief en gebruiksvriendelijk, zelfs voor mensen zonder boekhoudkundige achtergrond.

Voordeel 2: Tijd- en kostenbesparing

Een ander voordeel van online boekhouden is de tijd- en kostenbesparing. Het traditionele boekhoudproces kan tijdrovend zijn, met veel handmatige invoer en papierwerk. Met online boekhouden worden veel van deze taken geautomatiseerd, waardoor je kostbare tijd bespaart. Bovendien hoef je geen fysieke boekhoudsoftware aan te schaffen of te updaten, wat kosten kan besparen. Je betaalt meestal een maandelijks abonnement voor de online boekhoudservice, maar dit kan in veel gevallen voordeliger zijn dan het inhuren van een boekhouder.

Voordeel 3: Betere samenwerking met boekhouder

Als je ervoor kiest om online te boekhouden, kun je gemakkelijker samenwerken met je boekhouder. Beide partijen hebben op elk moment toegang tot dezelfde financiële gegevens, waardoor de communicatie en samenwerking soepeler verlopen. Je boekhouder kan je helpen met het controleren van je financiële overzichten, het opstellen van rapporten en BTW-aangifte doen – Moneybird. Dit kan resulteren in een efficiëntere samenwerking en een beter inzicht in je financiële situatie.

Het nadeel: Veiligheidsrisico’s

Hoewel online boekhouden veel voordelen biedt, zijn er ook enkele potentiële nadelen waar je rekening mee moet houden. Een van de belangrijkste nadelen zijn de veiligheidsrisico’s. Omdat je financiële gegevens online worden opgeslagen, bestaat er altijd een risico van hackers en datalekken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je gebruikmaakt van een betrouwbare en veilige online boekhoudservice, met voldoende beveiligingsmaatregelen zoals versleutelde gegevensoverdracht en tweefactorauthenticatie.

Maak een weloverwogen keuze!

Online boekhouden biedt vele voordelen, zoals toegankelijkheid, gebruiksgemak, tijd- en kostenbesparing, en betere samenwerking met je boekhouder. Echter, het is ook belangrijk om bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s die gepaard kunnen gaan met het online opslaan van financiële gegevens. Voordat je besluit om over te stappen naar online boekhouden, is het raadzaam om grondig onderzoek te doen naar verschillende boekhoudsoftware en -diensten, en hun beveiligingsmaatregelen te evalueren.