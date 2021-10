Nieuwe Scream-film gaat op 14 januari 2022 in première (trailer)

Fans van de Scream-franchise kunnen in 2022 weer uitkijken naar een nieuwe film. In de eerste trailer werd bekendgemaakt dat Scream, het vijfde deel in de serie, op 14 januari 2022 in première gaat. De cast bestaat uit verschillende oude bekenden, waaronder Neve Campbell, Courtney Cox en David Arquette.

De nieuwe film is geregisseerd door het duo Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett naar een script van James Vanderbilt en Guy Busick. Het is de eerste film in de reeks die niet zal worden geregisseerd door horror-legende Wes Craven, die in 2015 overleed. Kevin Williamson, schrijver van de eerste Scream-film, zal samen met Chad Villella de regie op zich nemen. De ontwikkeling wordt verzorgd door Spyglass Media.