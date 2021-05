LEGO FRIENDS 10292 The Apartments officieel aangekondigd: vanaf 19 mei te koop

LEGO heeft vandaag LEGO FRIENDS 10292 The Apartments officieel aangekondigd. Vanaf 19 mei is de set exclusief te koop in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop via een VIP-voorverkoop. Een VIP-account is gratis en direct actief, zodat je direct LEGO FRIENDS 10292 The Apartments kan bestellen en korting kan sparen op een toekomstige aankoop.

Tip → De eerste FRIENDS-set, Central Perk (21319), werd in 2019 uitgebracht en is momenteel in de aanbieding bij Amazon Nederland voor €50,99 (adviesprijs €69,99).

Setnummer: 10292

10292 Naam: FRIENDS – The Apartments

FRIENDS – The Apartments Aantal stenen: 2048

2048 Aantal minifiguren: 7

7 Aantal stickers: 13

13 Afmetingen: 10 cm hoog, 64 cm breed en 31 cm diep

10 cm hoog, 64 cm breed en 31 cm diep Prijs: €159,99 in LEGO Shop Nederland | België

€159,99 in LEGO Shop Nederland | België VIP-voorverkoop: 19 mei 2021

19 mei 2021 Reguliere release: 1 juni 2021

LEGO FRIENDS 10292 The Apartments

Na het succes van de LEGO Ideas 21319 Central Perk, die in het najaar van 2019 werd uitgebracht als onderdeel van LEGO Ideas, heeft LEGO nu een nieuwe set voor fans van de nog altijd populaire sitcom ontworpen. LEGO FRIENDS 10292 The Apartments telt 2048 stenen en heeft een adviesprijs van €159,99 in Nederland en België. De set komt met zeven minifiguren van Rachel, Ross, Joey, Monica, Phoebe, Chandler en ex-vriendin Janice. De meeste personages hebben draaiende gezichten voor twee verschillende gezichtsuitdrukkingen, waarbij de achterzijde wordt verborgen door het haar. Rachel, Joey en Monica hebben benen met een print die het ontwerp op hun torso’s voortzetten.

Aan de linkerkant is het appartement van Chandler en Joey met in het midden een kleine gang en aan de rechterkant bevindt zich het grote appartement van Monica en Rachel. Terwijl het appartement van de mannen eenvoudig is gekleurd in bruin en wit, is er meer kleur in appartement van de dames met de muren in lavendel en de keuken in azuurblauw. Net als bij de LEGO 21319 Central Perk hebben de appartementen schijnwerpers die de set de indruk geven van een filmset. Indien nodig kunnen de appartementen worden losgekoppeld van de gang en apart gepresenteerd worden.