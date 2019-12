Internet vergelijken: hier moet je rekening mee houden

Ben je toe aan een nieuwe internetprovider? Door jaarlijks te wisselen kun je in de meeste gevallen honderden euro’s besparen, ook bij alleen internet. Nieuwe klanten krijgen namelijk vaak meerdere maanden korting, een cadeaubon of een gratis cadeau. Maar waar moet je nou eigenlijk rekening mee houden bij het kiezen van een provider? Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Ons belangrijkste advies is om je niet volledig blind te staren op de prijs, omdat een goedkoper pakket mogelijk helemaal niet voldoet aan jouw eisen. Nadat je onderstaande informatie hebt gelezen hopen we dat je een beter idee hebt gekregen wat je thuis nodig hebt.

Hoe kies ik het juiste internetpakket?

Bij het kiezen van het juiste pakket moet je rekening houden met de snelheid van de verbinding, het aantal personen met wie je samenwoont en je huidige mobiele provider.

Prestaties – Een hogere internetsnelheid is tegenwoordig steeds belangrijker geworden door de opkomst van alle streamingdiensten. Bezoek je af en toe alleen een website voor wat informatie of internetbankieren, dan kun je zonder problemen uit de voeten met het goedkoopste pakket (10 tot 20 Mbps). Voor het streamen van films, muziek of games adviseren wij een snelheid van minimaal 50Mbps. Grotere gezinnen doen er verstandig aan om aanzienlijk boven deze snelheid te zitten, omdat de algemene regel geldt: hoe sneller de verbinding, hoe meer mensen er tegelijk online kunnen zijn zonder problemen.

Een hogere internetsnelheid is tegenwoordig steeds belangrijker geworden door de opkomst van alle streamingdiensten. Bezoek je af en toe alleen een website voor wat informatie of internetbankieren, dan kun je zonder problemen uit de voeten met het goedkoopste pakket (10 tot 20 Mbps). Voor het streamen van films, muziek of games adviseren wij een snelheid van minimaal 50Mbps. Grotere gezinnen doen er verstandig aan om aanzienlijk boven deze snelheid te zitten, omdat de algemene regel geldt: hoe sneller de verbinding, hoe meer mensen er tegelijk online kunnen zijn zonder problemen. Gebruik – Woon je samen met andere mensen of heb je een huis vol kinderen die allemaal zijn verbonden met Wi-Fi en continu aan het downloaden zijn? Kies voor een pakket met een hoge internetsnelheid.

Woon je samen met andere mensen of heb je een huis vol kinderen die allemaal zijn verbonden met Wi-Fi en continu aan het downloaden zijn? Kies voor een pakket met een hoge internetsnelheid. Bundelen – Bij veel providers is het tegenwoordig mogelijk om je om je mobiele abonnement en internetabonnement samen te voegen. Door internet vergelijken kun je direct zien hoeveel korting je krijgt bij een bundel en in sommige gevallen krijg je zelfs ook nog een zenderpakket cadeau. Het is bijna altijd goedkoper en gemakkelijker alle diensten te bundelen met slechts één maandelijkse factuur.

Welke internetverbindingen zijn er beschikbaar?

In Nederland kun je kiezen uit drie verschillende opties: (A)DSL, kabel en glasvezel. Deze opties zijn niet voor iedereen beschikbaar en verschillen per regio. Bij het vergelijken van internetabonnementen is het daarom belangrijk om de juiste postcode in te vullen, zodat je ziet dat er beschikbaar is in jouw regio.