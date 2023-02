Het belang van software voor je urenregistratie

Voor zowel werkgever als werknemer is het van groot belang dat uren correct geregistreerd worden. Ben je benieuwd waarom software voor een urenregistratie zo belangrijk is? Lees dan snel verder!

Het bepalen van de loonkosten

Urenregistratie helpt bij het bepalen van de loonkosten van jouw bedrijf. Als je als werkgever niet weet hoeveel tijd een werknemer heeft gewerkt, kan het erg lastig zijn om het salaris van je werknemer te bepalen. Door uren correct te registreren, kun je als werkgever het loon van je werknemer exact volgen en bepalen, mede op basis van het aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt. Als jouw uren als werknemer niet goed geregistreerd worden dan kan het zijn dat je te weinig uitbetaald krijgt. Andersom geldt als werkgever dat als de uren niet correct geregistreerd worden, het kan zijn dat je teveel uitbetaald en dus onnodig teveel kosten maakt.

Toeslagen correct in kaart brengen

Daarnaast kan het registreren van uren helpen om te bepalen of een werknemer recht heeft op een toeslag. Wellicht heb je met je werknemers afgesproken dat ze dubbel betaald krijgen op een bepaalde dag of als ze overwerken.

De productiviteit verhogen

Urenregistratie kan niet alleen helpen bij het voorkomen van dat je teveel uitbetaald, het kan ook helpen om de productiviteit van je bedrijf te verhogen. Als je als werkgever inzicht hebt in hoeveel tijd werknemers besteden aan verschillende taken. Dan kun je goed inzien en analyseren wie er erg lang over bepaalde taken doet en wie de taak snel afrondt. Je kunt op basis van die gegevens ervoor kiezen bepaalde mensen meer in te plannen dan anderen. Daarnaast kun je, je werknemers elkaar laten helpen. Als er één werknemer is die een bepaalde taak erg snel uitvoert dan kan hij andere werknemers die wat langer over die taak doen, helpen om hun productiviteit te verhogen. Zo zou de werknemer advies kunnen geven of kunnen kijken hoe die ander de taak uitvoert en op basis daarvan feedback kunnen geven. Door deze productiviteit-gegevens kom je er wellicht achter dat het verstandig is bepaalde werknemers een promotie te geven.

Kortom, urenregistratie is van groot belang voor ieder bedrijf. Het heeft verschillende voordelen. Zo kan het je als werkgever helpen bij het in kaart brengen van de loonkosten en daarbij horende toeslagen. Daarnaast kan het met juist gebruik ook ingezet worden om de productiviteit van je bedrijf te verhogen.