Formule 1 gaat in 2021 eerste test met uitzendingen in HDR uitvoeren

De Formule 1 zal dit jaar zijn eerste tests uitvoeren met uitzendingen in HDR. F1 beschouwt het als de volgende fase van zijn tv-verslaggeving, nadat het in 2017 begon met het vastleggen van races in 4K. In Nederland zal Ziggo in 2021 ook voor het eerst races aanbieden in 4K, echter is deze optie alleen beschikbaar voor Ziggo-abonnees met een Mediabox Next.

F1-directeur van mediarechten Ian Holmes identificeerde HDR als de volgende grote vooruitgang voor de uitzendtechnologie van de serie. “Natuurlijk kijken we naar de ontwikkeling van die kant van de technologie”, zei Holmes op de vraag van Autosport of de F1 het gebruik van 8K-camera’s overweegt. “Een van de dingen waar we specifiek naar kijken – je noemde 8K – is HDR, een hoog dynamisch bereik, wat erg effectief is voor snel bewegende objecten.”

“We zullen dit jaar tests uitvoeren en dat is voor ons mogelijk de volgende fase van het aanbod. We moeten ook kijken wie er gebruik van kan maken. Als we morgen de feed zouden aanbieden, dan zouden er maar heel weinig mensen zijn die het zouden kunnen gebruiken. Het andere is dat je soms deze prachtige technologie produceert en de omroepen de mogelijkheid hebben om het te laten zien, maar dat de apparaten van kijkers het niet aankunnen. Maar zeker voor ons denk ik dat HDR iets is waar we best enthousiast over zijn.”

Het nieuwe F1-seizoen gaat op 28 maart van start in Bahrein.