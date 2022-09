Audi R8 wordt over enkele jaren vervangen door elektrische supercar

Audi overweegt om halverwege het decennium een volledig elektrische opvolger van de R8 op de markt te brengen. De nieuwe supercar van het bedrijf uit Ingolstadt zal overigens niet dezelfde naam dragen. Het model moet het neusje van de zalm worden in de Audi line-up met betere prestaties dan de huidige e-tron GT. De huidige R8 zal volgend jaar uit de productie worden genomen, waarbij er nog wel een speciaal model zal worden geïntroduceerd.

Audi R8 gaat verdwijnen

De elektrische opvolger van de Audi R8 heeft officieel nog geen groen licht gekregen, maar desondanks wordt al wel aan gewerkt. Er zal worden gekozen voor een geheel nieuwe designrichting. Op dit moment wordt de R8 samen met e-tron GT en de RS e-tron GT gemaakt in de Audi Sport-fabriek in Böllinger Höfe, Duitsland. Het team dat verantwoordelijk is voor de bouw van de R8 blijft daar ook na volgend jaar actief, zodat Audi de productie van de e-tron GT kan opschroeven en zich tegelijkertijd kan voorbereiden op de lancering van de R8-opvolger.

Volgens Autocar is het waarschijnlijk kiest dat Audi voor een van de twee door Porsche ontwikkelde platforms voor de opvolger van de R8. Eén optie is het platform voor elektrische sportwagens dat wordt ontwikkeld voor de elektrische Porsche 718, die eveneens rond het midden van het decennium wordt verwacht. Een alternatief is het SSP-platform van de Volkswagen Group. Dit platform zal door meerdere merken binnen de groep worden gebruikt en Porsche is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een specifieke versie voor high-performance modellen.

De huidige RS e-tron GT is goed voor 637 pk en sprint van 0 naar 100 in slechts 3,3 seconden. Het is een zekerheid dat de elektrische R8-opvolger deze cijfers gaat overtreffen, terwijl het tegelijkertijd voldoende actieradius moet behouden voor dagen op het circuit. Een ontwerpconcept is nog niet gedeeld, maar het zou ons niet verbazen wanneer er verschillende elementen van de PB 18 e-tron conceptauto worden gebruikt.