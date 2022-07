Amazon Prime Day 2022 gaat op 12 juli start: de beste aanbiedingen op een rij

Amazon geeft Prime-leden wereldwijd de kans om in juli de beste aanbiedingen te scoren tijdens de Prime Day. Prime Day begint op dinsdag 12 juli om middernacht en biedt leden twee volle dagen het beste op het gebied van winkelen, aanbiedingen en entertainment.

Amazon Prime Day 2022

Prime-leden kunnen deze Prime Day genieten van meer dan een miljoen deals wereldwijd, met de grootste viering van aanbiedingen, koopjes die slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn en nog nooit eerder vertoonde entertainment. Prime-leden in België en Nederland kunnen goedkoop winkelen tijdens deze dagen. Nog geen Prime-lid? Meld je aan en neem een gratis 30-dagen proefabonnement op amazon.nl/prime.

Je kan in Europa terecht bij de volgende Amazon-sites:

Aanbiedingen

Vanaf dinsdag 12 juli 2022 kun je hier de beste aanbiedingen vinden.

“Bereid je voor, terwijl wij speciale voorstellingen en twee volle dagen van geweldige aanbiedingen onthullen deze Prime Day”, aldus Jeff Wilke, Amazon CEO Worldwide Consumer. “Onze visie is dat Prime Day absoluut de beste tijd moet zijn om lid te zijn – wanneer het tijd is om te genieten van winkelen, besparingen, entertainment en enkele van de beste aanbiedingen ooit voor Prime-leden.”

Op 12 en 13 juli hebben leden toegang tot de beste aanbiedingen op het gebied van electronica, domotica, keuken, speelgoed, mode en dagelijkse benodigdheden. Klanten kunnen daarnaast genieten van Prime-voordelen van Prime Video en Twitch Prime. Prime-leden ondersteunen bovendien kleine en middelgrote bedrijven tijdens Prime Day. Tijdens de laatste Prime Day behaalden zij via Amazon een omzet van meer dan $11,2 miljard en waren er honderdduizenden aanbiedingen.

Meer dan 100 miljoen betalende leden wereldwijd maken gebruik van Prime. In Nederland hebben Prime-leden onbeperkte toegang tot films en TV-afleveringen met Prime Video via Prime Video.com; onbeperkte toegang tot Twitch Prime en meer. Prime is gebouwd op de basis van onbeperkte snelle en gratis verzending. Nederlandse klanten krijgen hun aankopen binnen 1 of 2 dagen gratis bezorgd. Het Amazon-Prime lidmaatschap is beschikbaar voor €2,99 per maand en is inclusief een gratis 30-dagen proefabonnement voor nieuwe leden. Klanten kunnen zich aanmelden via amazon.nl/prime.