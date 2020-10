Amazon Prime Day 2020: 20% korting op alle Warehouse Deals vanaf 13 oktober

Amazon Prime Day 2020 vindt plaats op 13 en 14 oktober en dat betekent dat Nederlandse en Belgische consumenten weer kunnen profiteren van heel veel mooie aanbiedingen. Amazon komt naar de reguliere deals ook met 20% extra korting op alle Amazon Warehouse Deals. Je krijgt vanaf 00:00 Nederlandse tijd korting op het gehele aanbod. Daarnaast kun je bij Amazon Nederland terecht voor de reguliere aanbiedingen.

Warehouse Deals zijn te vinden op Amazon.de en Amazon.co.uk. Dit zijn producten die normaal al met veel korting worden aangeboden, omdat ze zijn geretourneerd of kortstondig zijn gebruikt. De staat van het product wordt duidelijk aangegeven, hoewel de staat in de praktijk vaak beter is dan de omschrijving van Amazon. Wees er tijdens Prime Day snel bij, want deze producten raken doorgaans snel uitverkocht en de voorraad is beperkt.