Waarom een iTunes-kaart het ideale Valentijnscadeau is

Valentijnsdag staat weer voor de deur en dat betekent dat het tijd is om jouw vriend of

vriendin extra in de watten te leggen. Een origineel en tegelijk nuttig cadeau vinden is vaak

een uitdaging, maar de oplossing is soms simpeler dan je denkt. We leggen uit waarom een

iTunes gift card het ideale cadeau is voor komende Valentijnsdag.

Met een iTunes-kaart kan je eenvoudig de meest uiteenlopende zaken downloaden vanuit

de iTunes Store, iOS App Store en Mac App Store. Deze stores hebben een groot aanbod

aan apps, games, muziek, tv-programma’s, films en e-books. Ben je op zoek naar een

navigatie, podcast, audio boek of wil je een in-app aankoop doen bij je favoriete app? Dat

kan met een iTunes-kaart. Je kan dus zelf bepalen waar je de kaart aan spendeert.

Bovendien kan je ook de kosten betalen van streamingsdiensten als Disney+, datingapps als

Tinder of Apple Arcade, de populaire gaming dienst van Apple waar je voor een vast bedrag

per maand verschillende premium gaming titels tot je beschikking hebt. De mogelijkheden

zijn dus enorm, waardoor je je geliefde hoe dan ook een mooi (en nuttig) cadeau kan geven.

Waarom de iTunes kaart op Valentijnsdag kopen?

Met Valentijnsdag voor de deur is dit het perfecte moment om een iTunes cadeaubon

cadeau te doen. Startselect geeft je namelijk op 14 februari 15% extra tegoed bij aankoop

van iTunes-kaarten van 25, 50 en 100 euro, waardoor je meer tegoed krijgt voor je geld. Met

deze aanbieding koop je dus in principe een abonnement of product aan met korting. Let er

wel op dat je de bon voor 28 februari 2021 moet inwisselen en dat de bon niet geldt voor

fysieke producten, zoals iPhones, Macs of accessiores.

Daarnaast maak je je Valentijnscadeau bij Startselect compleet met een speciale giftcard.

Met deze digitale giftcard is het mogelijk een romantisch of persoonlijk bericht mee te sturen

naar jouw Valentijn. Met slechts enkele klikken bezorg je jouw geliefde een ideaal cadeau.

Met de Gifting Service van Startselect krijg je op Valentijnsdag bovendien 5% korting op alle

overige giftcards. Dus zelfs als jij iets anders dan iTunes kiest, kan je profiteren van deze

Valentijnsactie. Fijne Valentijnsdag!