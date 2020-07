Zomerupdate voor Animal Crossing: New Horizon verschijnt op 30 juli

Boven je eiland schildert het vuurwerk prachtige boeketten in de meest uiteenlopende kleuren aan de nachtelijke hemel terwijl de golven van de zee de kust begroeten. De zomer loopt richting het einde en in de maand augustus kunnen spelers elke week genieten van een vuurwerkshow wanneer de tweede zomerupdate arriveert in Animal Crossing: New Horizons op de Nintendo Switch.

De nieuwe trailer toont de volgende functies, die op 30 juli aan de game worden toegevoegd:

Vuurwerkshows – Elke zondag om 20:00 uur vindt er een vuurwerkshow plaats op het eiland van de speler. Spelers kunnen klingels gebruiken om op het plein loten in te wisselen waarmee ze diverse feestelijke voorwerpen kunnen verkrijgen. Ook is het mogelijk om het vuurwerk een persoonlijke touch te geven met eigen ontwerpen.

Dromen – Spelers kunnen nu een dutje doen in het bed in hun huis. Terwijl ze wegdoezelen, belanden ze in een eigenaardige wereld, waar ze een dromerige ontmoeting met Luna te wachten staat. Luna geeft spelers de mogelijkheid om andere eilanden te bezoeken in een droom. Met Luna’s hulp kunnen spelers hun eigen eiland ook als droom delen met anderen. Ze geeft degenen die hun eiland delen een ‘Droomadres’ dat ze kunnen uitwisselen en gebruiken om elkaars eiland te bezoeken in hun dromen. In dromen is overigens niets permanent, want er wordt niets opgeslagen. Het staat spelers dus vrij om naar hartenlust op verkenning te gaan.

Dienst voor eilandback-ups en het herstel van gegevens – Nintendo Switch Online-leden kunnen gebruikmaken van de nieuwe dienst voor eilandback-ups, waarmee opgeslagen bestanden van het eiland en de gebruiker op bepaalde tijden naar het internet geüpload kunnen worden. Als het Nintendo Switch-systeem van een speler kwijtraakt, kapotgaat of gestolen wordt, kan diegene zijn of haar eilandparadijs terughalen zolang de eilandback-up geactiveerd is.

In het geval van een kwijtgeraakt, kapot of gestolen Nintendo Switch-systeem kunnen spelers contact opnemen met de klantenservice. Een medewerker kan helpen de opgeslagen gegevens op een nieuw of gerepareerd Nintendo Switch-systeem terug te halen. Nadat de gegevens van het eiland en de speler zijn teruggehaald, kan de speler zich weer volledig richten op het opbouwen van een eilandgemeenschap.

De dienst voor eilandback-ups staat los van de opslagcloud die voor bepaalde Nintendo Switch-games beschikbaar is via Nintendo Switch Online. Later dit jaar wordt er een functie toegevoegd aan Animal Crossing: New Horizons waarmee gebruikers en opgeslagen gegevens naar een ander spelsysteem overgedragen kunnen worden. Hierover wordt later meer bekendgemaakt.

De volgende update is de gratis najaarsupdate, die later dit jaar wordt uitgebracht.

