Zo bemachtig je de Shiny Charm in Pokemon Legends: Arceus

In deze gids leggen we je uit hoe je in Pokemon Legends: Arceus je eigen Shiny Charm kunt krijgen, waarmee je sneller een Shiny Pokémon in de wereld kan vinden. Eenvoudig is dat overigens niet, want je zal flink wat werk moeten verzetten.

Shiny Charm in Pokemon Legends: Arceus

Wat is een Shiny Charm?

Volgens Serebii is de kans op het vinden van een Shiny Pokémon 1 op 4096. Deze kans stijgt naar 1 op 2048 wanneer alle Pokémon in de Pokédex zijn onderzocht tot level 10 en wordt verder verhoogd tot 1 op 1024 wanneer het onderzoek perfect is afgerond. Met de Shiny Charm zijn de percentages nog hogers. De Shiny Charm plus alle Pokémon op level 10 research is een kans van 1 op 819, terwijl perfect onderzoek van alle Pokémon in de Pokédex plus de Shiny Charm resulteert in een kans van 1 op 585. Ben je van plan zijn om de jacht op een Shiny Pokémon te openen, dan is een shiny Charm een belangrijk hulpmiddel.

Hoe krijg je een Shiny Charm?

Om de Shiny Charm te krijgen, moet je je Pokédex compleet hebben en Research Level 10 hebben bereikt voor alle Pokémon in de Pokédex. Dit is een hele onderneming: er zijn 242 Pokémon in de Pokédex en ze moeten allemaal tot level 10 worden onderzocht voordat je de Shiny Charm kunt krijgen.

Het is niet nodig om aan alle voorwaarden in de Pokédex te voldoen, zodra het researchlevel van een Pokémon 10 is, wordt het item in de Pokédex als afgerond beschouwd. Sommige Pokémon komen echter zelden voor en er zijn verschillende taken nodig om een Pokémon tot level 10 te onderzoeken, waardoor het een enorme opgave kan worden om aan de vereisten voor de Shiny Charm te voldoen.

Als je de Pokédex hebt voltooid nadat je het spel hebt uitgespeeld, ga je terug naar Jubilife Village en ga je naar de Galaxy Hall. Praat met Professor Laventon om de cutscène te starten. Tijdens het feest ontvang je de Shiny Charm als cadeau.