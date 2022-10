YouTube overweegt om 4k-video’s exclusief beschikbaar te maken voor Premium-abonnees

Op dit moment kan iedereen YouTube-video’s in 4k-kwaliteit bekijken, maar Google overweegt deze optie in de toekomst alleen voor Premium-abonnees beschikbaar te maken. Meerdere YouTube-gebruikers hebben screenshots gedeeld waarop te zien is dat 4k/2160p een Premium-functie is. Deze verandering is overigens nog niet zichtbaar voor alle gebruikers.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix) October 1, 2022

Google heeft niet bekendgemaakt of de verandering wordt uitgerold naar alle YouTube-gebruikers of dat het om een experiment gaat. Het doel is natuurlijk overduidelijk: meer Premium-abonnees vergaren door bepaalde functies te beperken.

Het goedkoopste Premium-abonnement (Lite) kost in Nederland €6,99 per maand en laat YouTube zien zonder advertenties. Daarnaast is er nog het reguliere Premium-abonnement voor €11,99 per maand, waarmee je YouTube zonder advertenties kan bekijken, video’s kan downloaden, afspelen op de achtergrond en ook krijg je toegang tot YouTube Music Premium.