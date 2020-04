Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Collector’s Set weer beschikbaar als pre-order

Nintendo verraste iedereen deze week met het uitzenden van een Nieuwe Direct Mini-aflevering, waarin een groot aantal games werden aangekondigd. Een van de grootste titels is zonder twijfel Xenoblade Chronicles: Definitive Edition en vanaf vandaag is de Collector’s Set nu te bestellen. Het betreft een pre-order, want de game verschijnt op 29 mei exclusief voor de Nintendo Switch. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.

Update → Xenoblade Chronicles: Definitive Edition is nu ook te bestellen bij Game Mania.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Xenoblade Chronicles werd in 2010 in Japan uitgebracht voor de Nintendo Switch en vanwege de lovende recensies en goede verkoopcijfers werd de game later ook naar Europa en de Verenigde Staten gebracht. Daarna volgde in 2015 een succesvolle 3DS-versie, voordat in 2017 een volwaardig vervolg op de Switch kwam.

Nu kunnen fans van het origineel de game later dit jaar opnieuw spelen op Switch. Ondertussen zullen nieuwkomers in de serie de perfecte gelegenheid vinden om voor het eerst het unieke verhaal en het realtime actiegebaseerde vechtsysteem te ervaren. Deze Definitive Edition doet meer dan alleen het verbeteren van de graphics van de game. De game bevat namelijk ook een geremasterde soundtrack, introduceert een verbeterd vecht- en voorraadsysteem, plus een geheel nieuwe epiloog getiteld Future Connected. In dit nieuwe hoofdstuk kunnen spelers een gloednieuw avontuur met Shulk ervaren.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Collector’s Set is nu te bestellen bij Bol.com voor €99,99. Dit pakket bestaat uit een kopie van het spel, een 250 pagina’s tellend artbook, een SteelBook, een vinyl met de Monado op de verpakking gedrukt en een poster.