Xbox-topman: 8k niet belangrijk voor Xbox Series X

Xbox-topman Phil Spencer twijfelt of 8k ooit de standaard gaat worden in games. De nieuwste console van het bedrijf, Xbox Series X, richt zich op gaming in native 4k en heeft daarnaast ondersteuning aan boord voor 8k. Daar zal gezien de beschikbare rekenkracht weinig gebruik van worden gemaakt, maar volgens Spencer is dat geen probleem.

In een interview met Wired, betwijfelt Spencer of 8k ooit op grote schaal zal worden toegepast in games. “Ik denk dat 8K een ambitieuze technologie is”, zei hij. “De weergavemogelijkheden van apparaten zijn er echter nog niet echt. Ik denk dat we nog jaren verwijderd zijn van het feit dat 8k – mocht het al gebeuren – de standaard is in games.”

Liz Hamren, hoofd gaming engineering bij Xbox, suggereerde in het interview ook dat niet zoveel mensen 4k-tv’s hebben als de uitgevers misschien denken. Microsoft lijkt dan ook te denken dan de resolutie minder belangrijk is voor gamers en kijkt daarbij ook naar het succes van Nintendo. De Nintendo Switch is de enige beschikbare console van dit moment zonder ondersteuning voor 4k, desondanks is het wel de populairste console van de afgelopen jaren. Gamers die minder geven om de grafische prestaties kunnen bij Microsoft terecht voor Xbox Series S (€299) die zicht richt op gaming in 1080p/1440p, terwijl Xbox Series X (€499) het vlaggenschip is met de krachtigste gpu ooit gezien in een console.

De Xbox Series X en Series S worden op 10 november in Nederland en België uitgebracht. Beide consoles ondersteunen ray tracing, wat moet resulteren in “levensechte verlichting, nauwkeurige reflecties en realistische akoestiek in realtime, terwijl je de gamewereld verkent”, aldus Microsoft. Toen Wired aan Spencer voorlegde dat ray tracing zijn belofte tot nu toe niet heeft waargemaakt, was de topman het ermee eens dat het “waarschijnlijk de juiste conclusie” was. “Als ik denk aan games waarbij ray tracing een dramatische impact heeft gehad op mijn ervaring als speler, is dat nogal wisselend.”

Xbox Series X

Xbox Series S