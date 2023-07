Deze Xbox Teenage Mutant Ninja Turtles-controller ruikt naar pizza

Microsoft heeft in samenwerking met Paramount een unieke controller gecreëerd voor de aankomende film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. De controller zal overigens niet los worden verkocht en is alleen te winnen.

Om kans te maken moeten fans Xbox Game Pass volgen op Twitter en de onderstaande tweet van deze loterij retweeten. De giveaway loopt van 24 juli tot en met 13 augustus 2023 (bekijk hier voorwaarden).

the pizza party never stops with these guys????

follow @XboxGamePass & RT this post with #XboxTMNTMoviesweepstakes for a chance to win these TMNT-inspired controllers!

be sure to see @TMNTMovie in theatres 8/2/23 in the US!

ages 18+. ends 08/13/23. rules: https://t.co/C2Pjfi7yru pic.twitter.com/h6P3sjcvu7

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 24, 2023