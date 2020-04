‘Xbox Series X zal multiplatformgames met hogere framerates en resoluties weergeven dan PlayStation 5 (PS5)’

Het verschil qua rekenkracht tussen de Xbox Series X en de PlayStation 5 zal voor ontwikkelaars van multiplatformgames niet voor grote problemen zorgen. Deze verwachting werd uitgesproken door Quantum League-ontwikkelaar Balthazar Auger in gesprek met GamingBolt.

Geen grote verschillen

Sony en Microsoft hebben inmiddels de specificaties van respectievelijk de PS5 en Xbox Series X gepubliceerd. Het is daardoor inmiddels duidelijk dat de console van Microsoft op het gebied van rekenkracht een voorsprong heeft op de PS5. Daarnaast maakt Sony gebruik van variabele kloksnelheid waardoor het niet altijd de volledige 10,3 teraflops aan rekenkracht kan aanspreken, terwijl Xbox Series X heeft gekozen voor statische kloksnelheid zodat er tijdens gamesessies geen verschillen zijn.

Volgens Auger zal het verschil vooral merkbaar zijn voor exclusieve Xbox-games, aangezien ontwikkelaars die aan multiplatformgames werken eerst zullen kijken naar de console met de minste rekenkracht. Volgens de ontwikkelaar zal het verschil tussen de PS5 en Xbox Series X in multiplatformgames waarschijnlijk alleen resulteren in hogere resoluties en stabielere framerates.

“Ik denk dat het vooral van belang zal zijn voor exclusieve titels voor Xbox, die kunnen worden geprogrammeerd om alles uit de machine te halen,” aldus Auger. “Het kan de nieuwe console ook een langere cyclus opleveren. Alle ontwikkelaars die titels voor meerdere systemen ontwikkelen zijn echter gebonden aan de console met de minste specificaties, dus het enige voordeel dat ik me kan voorstellen is dat er betere framerates zullen zijn voor hogere resoluties op de Xbox Series X.”

