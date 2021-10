Xbox Series X Mini Fridge kopen? Vanaf dinsdag 19 oktober beschikbaar voor pre-order

Kort na de onthulling van Xbox Series X werd het internet overspoeld met memes over de gelijkenissen met een koelkast. De meme werd ook nog eens realiteit, omdat Microsoft besloot om een 2 meter hoge koelkast te maken op basis van het Xbox Series X-ontwerp. Helaas is dat model niet te verkrijgen, maar binnenkort komt er wel een miniversie van de Xbox Series X Fridge op de markt. De mini koelkast gaat €99,00 kosten en is vanaf dinsdag 19 november exclusief beschikbaar voor pre-order bij Amazon Nederland.

Xbox Mini Fridge

Microsoft heeft de Xbox Series X Mini Fridge in samenwerking met Ukonic! Ontworpen. De matzwarte toren biedt ruimte aan 10 blikjes van je favoriete drankjes en heeft twee plankjes in de deur, waarmee je ook je snacks koel kan houden. De koelkast kan worden aangesloten op een conventioneel stopcontact, maar ook op een sigarettenaanstekeraansluiting, zodat je drankjes ook op reis koel blijven. Aan de voorzijde bevindt zich een usb-poort om apparaten op te laden. Het model is 46,2 cm hoog, 23,2 cm breed en 23,2 cm diep.