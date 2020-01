Xbox Series X krijgt twee HDMI-poorten: ondersteuning voor meerdere schermen waarschijnlijk

In december presenteerde Microsoft tijdens The Game Awards 2019 het ontwerp van Xbox Series X, de nieuwste console van het bedrijf die eind dit jaar zal worden uitgebracht. Het lijkt erop dat de console is voorzien van twee HDMI-poorten aan de achterzijde. Tijdens de CES 2020-presentatie van AMD werd er namelijk opnieuw aandacht besteed aan Xbox Series X, die wordt aangedreven door een cpu en gpu van AMD. In de korte clip van AMD waren de poorten van de console kortstondig te zien.

Het begin van de animatie toont een traditionele USB-A-aansluiting aan de voorzijde van het systeem. Aan de achterzijde vinden we een Ethernet-aansluiting, een optische audio-uitgang, twee USB-C-poorten, twee HDMI-poorten en een stroomaansluiting. De HDMI-poorten zijn gebaseerd op de HDMI 2.1-specificatie met ondersteuning voor 8K, variabele verversingssnelheidstechnologie en een automatische low-latencymodus.

De originele Xbox One werd eveneens gelanceerd met twee HDMI-poorten: een ingang en een uitgang. Microsoft had hiermee voor ogen dat de Xbox One zou kunnen dienen als een alles-in-één apparaat voor alle entertainment in de woonkamer. Dat bleek helaas geen succes te zijn. Deze generatie lijkt Microsoft zich daarom volledig to focussen op de eisen van gamers en het ligt daardoor niet voor de hand dat de poorten worden gebruikt voor het doorlussen van een televisiedecoder. De kans is groot dat de console in staat zal zijn om meerdere monitoren aan te sturen, wat een welkome toevoeging zou zijn voor livestreamers. Een markt die Microsoft uitermate serieus neemt met zijn eigen platform Mixer.