‘Xbox Series X is de stilste Xbox tot nu toe’

De eerste previews van Xbox Series X zijn gepubliceerd en verschillende sites zijn uitermate te spreken over de geluidsproductie van het systeem. Xbox Series X is door Microsoft uitgerust met een enkele, grote fan, die volgens het bedrijf “fluisterstil’ is.

Het is een claim die wordt ondersteund door verschillende previews van de console, die zich richten op backwards compatibility en laadtijden. Sam Machkovech van Ars Technica zegt: “Ik sluit deze preview af met het beste nieuws dat uit dit systeem voortkomt: Series X is tot nu toe de stilste Xbox die ik ooit heb getest.”

“De backwards compatibility-software voert de Series X naar een prestatieniveau dat hoog genoeg is om de fan te activeren en merkbare warmteafvoer te ontketenen, maar ik kan het nauwelijks horen, zelfs als ik uren doorbreng in games van de huidige generatie, zoals Destiny 2 en Red Dead Redemption 2.”

Ryan McCaffrey van IGN is het daarmee eens. “Dit ding is stil. Het is bijna onhoorbaar als het inactief is, en in Red Dead Redemption 2 bijvoorbeeld, is het nog steeds behoorlijk stil – veel stiller dan de Xbox One X, die merkbaar luider wordt onder volledige gpu-belasting.”

Beide journalisten merken echter op dat de prestaties kunnen veranderen als het gaat om het testen van games van de volgende generatie die de hardware meer pushen.

Meerdere publicaties, waaronder The Verge en GameSpot, vergeleken ook de laadtijden van Xbox Series X en Xbox One met backwards compatibele games. Hoewel de laadtijden van Series X over de hele linie beter waren, varieerden ze afhankelijk van wie ze testte, zoals opgemerkt door Ampere Analysis-analist Piers Harding-Rolls.