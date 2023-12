Xbox Series X in de aanbieding voor 419 euro

Zoek je nog een Xbox Series X als kerstcadeau? In Nederland is vandaag een nieuwe aanbieding van start gegaan, waarbij de console voor Microsoft slechts voor €419 te koop is. Deze actie is beschikbaar bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt, waar ook nog een Diablo IV-bundel verkrijgbaar is voor €439. Het is niet bekend hoelang deze promotie loopt en hoe groot de voorraad is, dus wees er snel bij aangezien Xbox Series X een adviesprijs heeft van €549,99.

Xbox Series X aanbieding (december 2023)

De Xbox Series X werd gelanceerd in november 2020 en wordt aangedreven door een AMD Zen 2-processor. Dankzij de AMD RDNA 2-architectuur levert de console indrukwekkende grafische prestaties. Het systeem heeft de capaciteit om games in 4K-resolutie met 60 frames per seconde te ondersteunen, en zelfs tot 120 frames per seconde voor geselecteerde titels. Microsoft heeft de console uitgerust met een 1 TB SSD voor snellere laadtijden, en mocht dit niet voldoende zijn, is er de mogelijkheid tot uitbreiden.

Belangrijk om te vermelden is dat de Xbox Series X backwards compatible is, waardoor gamers hun bestaande Xbox One-games en accessoires kunnen blijven gebruiken. De introductie van ray tracing draagt bij aan realistische lichteffecten, en functies zoals Quick Resume maken het mogelijk om moeiteloos tussen meerdere games te schakelen.