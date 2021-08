Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition of Elite Series 2 kopen? Vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order

Microsoft heeft vandaag tijdens Gamescom Opening Night Live bekendgemaakt dat Halo Infinite op 8 december 2021 wordt uitgebracht. Het blijft niet alleen bij een nieuwe game, want er verschijnen ook twee nieuwe producten: Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition Bundle en de Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2. Beide apparaten worden op 15 november 2021 uitgebracht ter ere van Halo’s 20e verjaardag en zijn nu beschikbaar voor pre-order.

Pre-order → Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition Bundle (€549,99) en de Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 (€199,99) zijn nu te vinden in de Xbox Store. De console lijkt inmiddels te zijn uitverkocht, maar mogelijk kun je nog een bestelling plaatsen bij Xbox Italië of Polen (bezorgen beide ook in Nederland).

Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition

Vier de 20e verjaardag van Halo en de aankomende lancering van Halo Infinite met deze speciaal ontworpen, allereerste Limited Edition Xbox Series X. Dit ontwerp is geïnspireerd op het uitgebreide Halo-universum en is omhuld met donkere metallic panelen, geaccentueerd door iridium goud. Boven het pantser bevindt zich een speciaal sterpatroon zoals te zien is vanaf het oppervlak van Zeta Halo, dat doorloopt tot de bovenkant van de console en de fan. Onder de sterren is de bovenste ventilator geaccentueerd in Cortana-thema blauw. Bovendien wordt de console in- en uitgeschakeld met aangepaste geluiden uit de Halo-serie. De controller in de bundel heeft een bijpassend ontwerp op de voorkant en een iridium gouden 20-jaar markering op de achterkant.

Er wordt een code meegeleverd om de game te downloaden uit de Xbox Store. Halo Infinite op de Xbox Series X|S biedt tot 4K en 60 frames per seconde en Multiplayer Arena ondersteunt tot 120 frames per seconde, geavanceerd 3D Spatial Sound en meer.

Tip → De Xbox Series X Limited Edition Halo Infinite-bundel is aangekondigd wordt af en toe aangeboden door Microsoft NL, Microsoft Italië en Microsoft Polen. Alle landen leveren naar Nederland (release 15 november). Daarnaast verwachten we dat de console op donderdag 26 augustus ook zal worden aangeboden voor pre-order door Bol.com, NedGame, MediaMarkt en Amazon Duitsland.

Xbox Series X

Xbox Series S

Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2

Vandaag is ook de Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 aangekondigd. Deze controller is klaar voor elke missie en heeft een aangepast ontwerp dat is geïnspireerd op het iconische harnas van de Master Chief. De controller heeft een behuizing in mat metallic groen met een iridium gouden D-pad en wordt geleverd met een arsenaal aan verwisselbare onderdelen en een aangepaste draagtas die is versierd met het iconische UNSC-insigne. De Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 is vandaag te pre-orderen voor €199,99 en lanceert op 15 november 2021.