Xbox Series X gebruikt raytracing om ruimtelijke audio te verbeteren

Microsoft heeft bekendgemaakt dat het hardwarematige raytracing ook zal inzetten om audioraytracing op de Xbox Series X mogelijk te maken. De console krijgt daarnaast de optie om de game op een willekeurig moment te stoppen om later naadloos verder te kunnen, zelfs wanneer de Xbox opnieuw wordt gestart.

Xbox Series X

De AMD Navi-gpu van de Xbox Series X is voorzien van hardwarematige raytracing voor realistischere verlichting en betere reflecties, echter wordt ruimtelijk audio ook mogelijk met de technologie. Dat maakte Jason Ronald, director of program management van Xbox Live, in de podcast van Major Nelson bekend. Ontwikkelaars kunnen hiermee de audio in games preciezer plaatsen en dit zal moeten zorgen voor een betere ervaring in vergelijking met bestaande technieken.

In de podcast met Larry Hryb (Major Nelson), director of programming van Xbox Live, werd ook gesproken over de Quick Resume-functie van Xbox Series X. Met de nieuwe Quick Resume-functie kun je vrijwel onmiddellijk meerdere games vanuit een gepauzeerde voortzetten, waardoor je terugkeert naar waar je was en wat je aan het doen was, zonder te wachten. Deze functie werkt ook na een reboot van de console. Je kan daardoor een systeemupdate installeren en daarna verder gaan waar je bent gebleven.

Microsoft deelde eerder deze week enkele details over de console. Xbox Series X zal over 12 teraflops aan rekenkracht beschikken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de Xbox One X en acht keer zoveel als de Xbox One. Een andere belangrijke verbetering is de aanwezigheid van een snelle ssd. Spelwerelden zullen dankzij de ssd groter, dynamischer en sneller laden dan ooit tevoren.