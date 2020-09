Xbox Series X en S pre-order van start gegaan in Nederland: alles wat je moet weten

Ben je van plan om een pre-order te plaatsen voor Xbox Series X of Series X? In dit artikel lees je alles wat je moet weten om één van de nieuwe Xbox-consoles te bemachtigen. Het heeft lang geduurd, maar het is eindelijk duidelijk wanneer next-gen werkelijkheid wordt. Op 10 november brengt Microsoft in Nederland twee modellen op de markt: Xbox Series X voor €499,99 en Xbox Series S voor €299,99. Beide consoles zijn vanaf 22 september om 09:00 Nederlandse tijd beschikbaar voor pre-order.

Pre-order Xbox Series X | S

Aangezien deze pagina volledig is gewijd aan pre-orderinformatie voor de Xbox Series X en Xbox Series S, gaan we niet te diep in op de specificaties van de consoles. Dit is het belangrijkste wat je moet weten. Xbox Series X is het absolute vlaggenschip van deze generatie dat zich richt op gaming in 4k met 12 teraflops aan grafische rekenkracht, een 4k Blu-ray-speler en een razendsnelle 1TB-ssd. De Xbox Series S focust zich op het spelen van games in 1080p/1440p en heeft geen Blu-ray-speler, waardoor je games alleen digitaal kan aanschaffen. Verder is de gpu met 4 teraflops aanzienlijk minder krachtig en hoewel de ssd dezelfde prestaties levert, is er slechts 512GB aanwezig. Het opslaggeheugen van beide consoles kan worden uitgebreid met een 1TB-ssd van Seagate.

Wanneer kan ik een pre-order voor Xbox Series X of Series S plaatsen?

Xbox Series X en Xbox Series S zijn vanaf 22 september om 09:00 Nederlandse tijd te bestellen.

Pre-orders voor de Xbox Series X en Xbox Series S zijn beschikbaar vanaf 22 september om 09:00 Nederlandse tijd. Je kan daarvoor terecht bij de onderstaande shops. Enkele bekende partijen doen helaas niet mee, omdat ze naar eigen zeggen te weinig consoles van Microsoft zullen ontvangen om het proces soepel te laten verlopen. Het is daarom verstandig om er razendsnel bij te zijn, zodat jij op 10 november kan genieten van Series S | X. Let op, want bij sommige aanbieders is er een limiet van 1 console per klant en we weten dat daar ook daadwerkelijk op wordt gecontroleerd.

Xbox Series X

Xbox Series S

Welke accessoires zijn er beschikbaar voor Xbox Series X en Series S?

Xbox-controller in Carbon Black, Robot White en Shock Blue

Oplaadbare accu met usb-c-kabel

De nieuwe Xbox-controllers in Carbon Black, Robot White, Shock Blue en de oplaadbare batterij met usb-c-kabel zijn vanaf 10 november verkrijgbaar in Nederland. Microsoft heeft hard gewerkt om gamers verbeterde controllerfuncties en -ervaringen te bieden tegen dezelfde prijs van €59,99, net als de vorige controller, die ook alle games op Xbox Series X | S speelt. De oplaadbare Xbox-batterij met usb-c-kabel is verkrijgbaar voor €24,99.

Deze accessoires zijn vanaf 22 september om 09:00 te reserveren. Pre-order een Xbox-controller in Carbon Black, Robot White, Shock Blue of de Xbox oplaadbare acu met usb-c-kabel en laat ze op 10 november bij je thuis bezorgen, zodat je met je vrienden kunt spelen op de releasedatum.