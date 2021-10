Xbox Series X zal ook in 2022 slecht beschikbaar zijn

Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn in november alweer een jaar oud, maar nog steeds is het nagenoeg onmogelijk om een van de twee consoles te bemachtigen. De voorraadproblemen zullen ook niet op korte termijn worden opgelost, zo blijkt uit de woorden van Xbox-topman Phil Spencer.

Xbox Series X

In gesprek met The Wrap zegt hij dat het gebrek aan de chips niet het enige reden is voor de tekorten. “Ik denk dat het te eenvoudig is om het probleem alleen toe te schrijven aan het gebrek aan chips”, zei hij. “Als ik denk aan wat het betekent om de onderdelen te krijgen die nodig zijn om vandaag de dag een console te bouwen en deze vervolgens naar de markten te brengen waar de vraag is, dan zijn er meerdere knelpunten in dat proces. En ik denk dat het jammer genoeg nog maanden zal duren, zeker tot het einde van dit kalenderjaar en tot in het volgende kalenderjaar.”

“Wat het meeste pijn doet is de teleurstelling van de fans”, vervolgde Spencer. “Mensen willen echt deze nieuwe generatie consoles – het zijn goede consoles, zowel van ons als van de andere platformhouders – en ze willen de nieuwe functionaliteit. We werken er hard aan om ze op de markt te brengen, maar het wordt een uitdaging waar we nog wel een tijdje mee bezig zullen zijn.”

Onlangs bracht chipfabrikant Toshiba naar buiten dat de levering van chips nog tot ver in 2022 en mogelijk zelfs nog in 2023 beperkt zal blijven. “Het aanbod van chips zal zeer krap blijven tot ten minste september volgend jaar. In sommige gevallen is het mogelijk dat we sommige klanten pas in 2023 volledig kunnen bedienen”, aldus Toshiba.

Niet alleen de consoles van Microsoft en Sony zijn slecht leverbaar, maar ook de grafische kaarten van NVIDIA en AMD kampen met enorme tekorten en hoge prijzen. Daarnaast hebben verschillende autofabrikanten hun productie tijdelijk moeten stil leggen vanwege een gebrek aan onderdelen en chips.

Xbox Series X

Xbox Series S