Xbox Series S kopen? Bij deze shops kun je op 22 september (09:00) een pre-order plaatsen

Microsoft begint op dinsdag 22 september om 09:00 Nederlandse tijd met het aannemen van pre-orders voor Xbox Series S en Xbox Series X. Het goedkoopste model in de line-up is Xbox Series S met een adviesprijs van €299,99, terwijl Xbox Series X als vlaggenschip voor €499,99 wordt aangeboden. Volgens Microsoft zal de beschikbaarheid beperkt zijn en het is niet duidelijk hoeveel consoles er beschikbaar zullen zijn in de eerste pre-orderfase. Het is daarom verstandig om er zo snel mogelijk bij te zijn, zodat je een van de twee consoles op de releasedatum van 10 november ontvangt.

Xbox Series X

Xbox Series S

Pre-order Xbox Series S

Xbox Series S is niet voorzien van een Blu-ray-speler en dat betekent dat je games alleen digitaal kan aanschaffen. Het systeem beschikt net als Series X over een AMD Ryzen-cpu met acht Zen 2-cores, hoewel de kloksnelheid een fractie lager uitvalt. Microsoft richt zich met Series S op gaming in 1080p of 1440p en dat zien we terug in de rekenkracht van de cpu. De console heeft toegang tot 4 teraflops aan grafische rekenkracht en hoewel dat op papier minder is dan de huidige Xbox One X, zorgt de overstap naar de RDNA 2-architectuur ervoor dat Series S beter zal presteren.

Model: Xbox Series S

Xbox Series S Start pre-order: dinsdag, 22 september

dinsdag, 22 september Tijdstip: 09:00 Nederlandse tijd

09:00 Nederlandse tijd Prijs: €299,99

Bovendien ondersteunt de nieuwe console alle nieuwe functies, zoals raytracing, spatial audio, Dolby Vision, Dolby Atmos en Quick Resume. Xbox Series S heeft een ssd die even snel is als die van Series X, echter is de capaciteit teruggebracht naar 512GB. Het is mogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden met een 1TB-ssd die Seagate voor de nieuwe consoles van Microsoft heeft ontwikkeld. Verder zullen alle toekomstige games voor beide consoles worden geoptimaliseerd, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken of bepaalde titels naar Series S komen.

Een pre-order voor Xbox Series S kan via de onderstaande shops worden geplaatst. De voorraad is klein en je zal er vroeg bij moeten zijn op dinsdag 22 september om 09:00 Nederlandse tijd. Microsoft levert de consoles vanaf 10 november in Nederland.