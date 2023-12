Xbox Series S in de aanbieding voor slechts 199 euro

Bij Bol.com is Xbox Series S met drie maanden Xbox Game Pass Ultimate momenteel in de aanbieding voor slechts €199. Je hebt daarvoor wel een Select-abonnement nodig, echter is dat de eerste maand gratis te proberen of €11,99 voor een heel jaar. De voordelen zijn gratis verzendkosten voor alle opties (vandaag, ’s avonds of zondag), cadeaus sparen, extra korting op geselecteerde producten en retour bij je thuis op laten halen. Bij MediaMarkt en Coolblue is Xbox Series S in de aanbieding voor €229 (adviesprijs €299,99).

Xbox Series X

Xbox Series S, Microsofts budgetvriendelijke console, levert solide prestaties in een compacte behuizing. Met een focus op digitale downloads en een lagere resolutie dan zijn tegenhanger, biedt het een toegankelijke toegang tot next-gen gaming. De console mist de fysieke schijflade van de Series X, maar behoudt functionaliteiten zoals ray tracing en Quick Resume. De opslagcapaciteit (512GB) is beperkt, maar uitbreidbaar via een speciaal slot aan de achterzijde. Voor wie minder geeft om 4K en fysieke media, is de Xbox Series S een goedkope optie om te genieten van moderne games.

Xbox Game Pass Ultimate biedt een uitgebreide gamebibliotheek voor een maandelijks tarief. Game Pass Ultimate omvat tevens Xbox Live Gold, waardoor online multiplayer en maandelijkse gratis games beschikbaar zijn. Het aanbod van games wisselt voortdurend, met de mogelijkheid om nieuwe releases van Xbox Game Studios direct bij de lancering te spelen. De toevoeging van cloud gaming brengt de ervaring naar verschillende apparaten.