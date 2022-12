Xbox Series S als kerstcadeau? Nu in de aanbieding voor 229 euro

Zoek je nog naar een leuk kerstcadeau voor een Xbox-fan dan is het goed om te weten dat Xbox Series S momenteel bij Bol.com en MediaMarkt in de aanbieding is voor slechts €229. Deze deal was ook beschikbaar tijdens het Black Friday-evenement, maar is nu weer terug. De console wordt voor deze prijs gratis thuisbezorgd. Het is overigens verstandig om niet te lang te wachten, want kerst komt steeds dichterbij en dat betekent doorgaans kleinere voorraden en langere levertijden. Wil je liever een Xbox Series X? Deze is momenteel uit voorraad leverbaar bij Bol.com.

Het pakket bestaat uit de Xbox Series S-console, een draadloze controller, twee batterijen, een HDMI-kabel en een stroomkabel. Het systeem is volledig digitaal en dat betekent dat je geen games op disc kan gebruiken. De console kan de meeste games draaien in 1080p/1440p in plaats van native 4K van Xbox Series X. Het apparaat kan deze beelden wel opschalen naar 4K als je in het bezit bent van een UHD-tv. De Series S heeft ook een kleinere 512GB interne SSD voor opslag in vergelijking met de 1TB SSD van de Series X, maar er is uitbreidbare opslagruimte beschikbaar.