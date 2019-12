Xbox One X met Star Wars Jedi: Fallen Order in december beschikbaar voor slechts 299 euro

De Xbox One X is in december in de aanbieding bij Wehkamp voor slechts 299 euro. Je kan alleen kiezen uit de bundel met Forza Horizon 4. Bij Bol.com is het systeem ook in de aanbieding voor 311 euro. Het gaat hier om de bundel met Forza Horizon 4 en LEGO Speed Champions-dlc of Gears 5.

→ Update: Inmiddels kun je bij Amazon.de ook de bundel met Star Wars Jedi: Fallen Order voor 299 euro bestellen.

Microsoft bracht de Xbox One X in november 2017 wereldwijd op de markt. Het is de krachtigste console van dit moment en het systeem draait alle bestaande Xbox One-games. Vrijwel alle games zijn inmiddels geüpdatet met 4k-ondersteuning en andere grafische verbeteringen wanneer het op de Xbox One X wordt gespeeld.